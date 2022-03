“Cosa mi aspetto dall’audizione di oggi? Non mi aspetto nulla. Io ho letto un’agenzia di stampa dove c’era qualche membro del Copasir che ha ipotizzato di sentirmi in audizione. Siccome io ritengo che un incaricato pubblico debba agire in piena trasparenza, ho chiamato il presidente Urso e ho detto sono a disposizione per un’immediata audizione”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, uscendo di casa, ha commentato la sua audizione al Copasir dove l’ex presidente del Consiglio viene sentito sulla missione sanitaria russa in Italia nel 2020 per il Covid dopo le polemiche sulle presunte attività di spionaggio da parte dei militari di Mosca arrivati insieme ai sanitari. “Trasparenza e legalità non sono spot ma dei punti fermi”, ha sottolineato Conte parlando con i giornalisti.