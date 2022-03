È stato Antonio Vaglica a trionfare, ieri 23 marzo, a Italia’s Got Talent. Lo studente 18enne di Mirto Crosia (Cosenza) ha conquistato il pubblico interpretando I Have Nothing di Whitney Houston. È così terminata la dodicesima edizione del talent show in onda su Sky, condotta da Lodovica Comello e con Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano giudici. Gli ospiti della serata sono stati: Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda. Medaglia d’argento per l’illusionista Francesco Fontanelli, 22 anni, studente di farmacia originario di San Vincenzo mentre al terzo posto il 26enne ballerino sardo Simone Corso che, sordo dalla nascita, riesce a ballare grazie alle vibrazioni che percepisce. “Non me l’aspettavo assolutamente. Grazie mille a chi mi ha votato”, ha commentato Antonio in un video post-vittoria pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale del talent.

