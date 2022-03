“Un’esperienza che ti segna e ti insegna. Non rimanere indifferente. Ti renderà più felice e ricco di prima. Grazie al mio gruppo”. Questa la didascalia che Antonino Spinalbese ha scelto per il video pubblicato su Instagram ieri 22 marzo. Come riportato da Today, l’ormai ex fidanzato di Belén Rodriguez si è infatti recato di recente verso il confine ucraino per portare cibo e beni di prima necessità al popolo ucraino, vittima dell’invasione russa di Vladimir Putin.

Il video – quasi in bianco e nero – racconta tutte le tappe dal viaggio: la partenza, lo stop per fare benzina, l’arrivo con i furgoncini carichi di merce. Infine un applauso, quasi liberatorio: “È stato bellissimo“, ha detto Spinalbese alla fine del filmato. Numerosi i commenti positivi: da “Sei proprio un bravo ragazzo con l’anima grande” fino a “Bravissimi, fatti non parole” passando per “Bravi! Avete incarnato il grande cuore degli italiani”. Non mancano le critiche dei leoni da tastiera: “Una domanda: ma i nostri connazionali senza lavoro, senza casa… ve li siete dimenticati?”. “Ci sono migliaia di italiani che hanno chiuso le attività causa pandemia, sommersi dai debiti” e ancora “Questo video mi sa tanto di autocelebrazione, in genere chi fa qualcosa con il cuore non è che si autocelebra su Instagram. Ma sapete quanta beneficenza fanno altri personaggi pubblici senza filmini? Totti, De Filippi“, alcuni commenti sotto al post del padre di Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina.