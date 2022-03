Siccità sempre più grave nel Nord Italia, dove non piove da più di 100 giorni. Già a inizio febbraio, come avevano documentato le telecamere de ilfattoquotidiano.it, il livello del fiume Po era come a Ferragosto. Ora, dopo oltre un mese, il paesaggio appare surreale. Nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, vaste sabbiose sono visibili sul letto del fiume, all’altezza di Gerola, in provincia di Pavia.