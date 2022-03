Grande paura André Onana, futuro portiere dell’Inter attualmente all’Ajax. Il giovane calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Camerun, suo Paese natale, sulla strada da Yaoundé a Douala. L’estremo difensore della nazionale del Camerun stava raggiungendo i suoi compagni in ritiro in vista del playoff mondiale con l’Algeria quando si è scontrato frontalmente con un altro Suv, una Tojota Pajero: come si vede dalle immagini pubblicate su Twitter, la sua Range Rover è stata distrutta nello schianto, idem l’altra vettura. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per Onana che è uscito incredibilmente illeso dal veicolo.

André Onana est bel et bien debout, rien de grave pour le gardien des lions indomptables qui va mieux…. pic.twitter.com/x4BHpF8hHB — Griffe 2 F⚽⚽T???????? (@Griffe2Foot) March 22, 2022