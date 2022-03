Era accusata di evasione per essere uscita dall’abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stata arrestata a Milano per alcuni furti. Ma il giudice monocratico di Roma ha fatto cadere le accuse e ha assolto Mariella Patricia Daza Conforme, 37enne cittadina ecuadoriana, sorella della compagna del campione olimpico Marcel Jacobs. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi: la donna si trovava detenuta nell’appartamento dell’atleta, nella zona di Ponte Milvio. La trentenne era stata notata dai carabinieri mentre si trovava nel parco Tori di Quinto assieme alla sorella.

Le manette erano scattate dopo una serie di verifiche dalle quali era emerso che la donna non aveva alcun permesso per lasciare i domiciliari: i carabinieri di Ponte Milvio erano andati presso l’abitazione di Jacobs dove Mariella Patricia Daza Conforme era rientrata dopo circa un’ora e per lei era scattato l’arresto. Dal canto suo la donna si è difesa dicendo di essere convinta di avere l’autorizzazione ad allontanarsi di casa. Nei suoi confronti il pm aveva sollecitato una condanna a 5 mesi di reclusione in rito abbreviato nel processo per direttissima.