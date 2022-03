“Mia moglie ha preso le distanze da tutto”. Così Aldo Montano al Corriere ha cercato di placare la grande polemica che si è scatenata dopo le parole della moglie Olga Plachina: “Sono russa, Putin mi è sempre piaciuto”. L’ex schermidore, uscito nel dicembre scorso dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato: “La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta – ha detto Montano -. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare”. “A casa – ha aggiunto lo sportivo –, siamo sempre abituati a sentire i telegiornali italiani e russi. Constatiamo che le differenze sono notevoli e allora partono le discussioni, che però rimangono sempre all’interno di un sano confronto di idee”.

Il campione olimpico, nato nel 1978 a Livorno, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso gennaio aveva raccontato: “Ci siamo conosciuti ai mondiali di Mosca, era il 2015”. Poi, insieme ad Olga, aveva spiegato: “Dopo la prima sera insieme, ci siamo scambiati il numero. Lui dopo qualche settimana, sparisce. Era un po’ titubante perché non parlavamo la stessa lingua”. Quindi lei lo blocca sui social e così qualcosa di magico è scattato tra i due: “Da quel giorno in cui non riuscivamo più a comunicare, mi è venuta la voglia matta di stare con lei”, aveva rivelato Montano. I due sportivi si sono sposati nel 2016 e hanno due bimbi: Olympia e Mario.