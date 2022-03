“Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne“. Parole di Lorella Cuccarini che è in splendida forma. La conduttrice ora nel cast di Amici di Maria De Filippi ha raccontato al Corriere di come sia stata anche lei “vittima” di diete non bilanciate: un messaggio che può arrivare a tanti in una società che non smettere di essere ossessionata dall’inseguimento di fittizi ideali di perfezione. “Il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo”, ha spiegato Cuccarini.