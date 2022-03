Inizia nel migliore dei modi possibili la stagione della Ferrari in Formula 1. Nelle qualifiche del GP del Bahrain, prima tappa di una stagione contrassegnata dalla rivoluzione tecnica, Charles Leclerc strappa la prima pole position per la F1-75, piazzandosi davanti al campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e al compagno di squadra Carlos Sainz, a lungo in testa durante le tre sessioni di qualifica. Quarto, a chiudere la seconda fila, l’altro pilota Red Bull, il messicano Sergio Perez. Perez precede la Mercedes di Lewis Hamilton, solo quinto e mai sembrato in grado di competere per la prima fila. Completano la top ten l’Alfa Romeo (motorizzata Ferrari) di Valtteri Bottas, seguito da Magnussen su Haas (idem), Alonso, Russell e Gasly.

Il pilota monegasco della Ferrari con il tempo di 1’30″558 ha 123 millesimi di vantaggio su Verstappen. Sainz, a sua volta ha un ritardo di appena sei millesimi appena dall’olandese. Erano quindici anni che la Ferrari non conquistava la pole alla prima gara della stagione.