Le Ferrari che tornano a vincere, la Formula 1 che torna ad appassionare: il primo gran premio della stagione conferma tutte le aspettative della vigilia: più equilibrio, rimescolamento delle carte, più spettacolo in pista. Per gli appassionati italiani, poi, la gioia è doppia, con la doppietta Ferrari nel primo gran premio della stagione che arriva insperata. Di Charles Leclerc si sapeva: il monegasco vince partendo dalla pole senza avere lasciato un solo giro agli avversari. Eppure la battaglia con Verstappen è appassionante e dimostra che le nuove regole funzionano: tre giri di sorpassi e controsorpassi, curva dopo curva, prima che il ferrarista riesca a staccare l’olandese, incappato in un bloccaggio in frenata.

Admin is having a heart attack. #BahrainGP — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 20, 2022

Il secondo posto di Carlos Sainz, invece, è una sorpresa. Lo spagnolo, dichiaratamente ancora non perfettamente a suo agio con la nuova macchina, rimane in terza posizione per quasi tutta la gara senza brillare: schiacciato in mezzo alle due Red Bull del campione del mondo e del compagno di squadra Perez. L’occasione però arriva a pochi giri dalla fine, quando una Alpha Tauri si incendia in pista ed entra la safety car a ricompattare il gruppo. Alla ripartenza Sainz si inchioda dietro a Verstappen e lì rimane fino al definitivo sorpasso, forse già agevolato dal motore Honda dell’olandese che perde colpi. Bastano poche curve, infatti, e Verstappen inizia a essere sfilato dalle altre vetture per terminare la corsa ai box. Passano prima Perez e poi la Mercedes di Lewis Hamilton. Ma il disastro Red Bull è dietro l’angolo: Perez, dopo avere passato la gara a inseguire, cede quando si trova a respingere l’attacco di Hamilton e si gira a poche curve dalla fine, regalando all’inglese un podio che lenisce appena lo scorno di una Mercedes mai veramente competitiva. Anzi: l’inglese sembra scivolare anche con gomme nuove, la sua freccia d’argento sobbalza in curva quando gli altri sono incollati. Eppure è ancora lì, a lottare. Come fa, del resto, il suo compagno di squadra George Russell, che completa la parata al suo esordio in Mercedes.