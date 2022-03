È il 2009 quando Enrico Brignano decide di vendere la sua Fiat 500 Spiaggina al proprietario di un autosalone di Montemurlo, Prato. La storia non è finita bene perché oggi, a distanza di anni, il conduttore e comico si trova in tribunale. Come mai? Ebbene, la cifra pattuita era di 30 mila euro e l’anticipo di 7 mila. Brignano, appasionato di auto d’epoca, ha dichiarato di aver ricevuto l’anticipo ma degli altri 23 mila euro nessuna traccia. E la Spiaggina sarebbe stata rivenduta dal proprietario dell’autosalone per 40 mila euro. Il conduttore di Un’ora sola ti vorrei, show comico su Rai2, ha quindi denunciato. È iniziata l’udienza a Prato.