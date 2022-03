L’appello della Croce Rossa italiana è quello di fare donazioni, perché in Ucraina “in questo momento manca tutto, ma soprattutto il cibo. Le persone ci chiedono di poterli donare, ma noi sottolineiamo l’importanza di fare donazioni in modo da poter consegnare ciò che davvero è necessario per la popolazione”. Lo ha detto il responsabile delle operazioni, emergenze e soccorso della Croce Rossa, Ignazio Schintu, al Centro operativo nazionale emergenze di via del Trullo a Roma, dove stanno partendo altri tre tir carichi di cibo e beni di prima necessità come le barelle.