Nelle ultime ore numerose città europee, soprattutto spagnole, sono state avvolte da una coltre di fango e sabbia del Sahara a causa di una perturbazione atmosferica. Il fenomeno è abituale alle isole Canarie ma non in altre zone del Paese. Si percepisce a occhio nudo: la visibilità si riduce e uno strato di polvere rossastra si accumula su auto, case e strade. In Spagna, le prime zone interessate sono state le province di Murcia e Almeria. Colpite anche alcune aree della Francia – Strasburgo – della Germania – Monaco – e della Svizzera. Qui, per esempio, la stazione sciistica di Pizol (a Wangs) si è coperta di polvere del Sahara.