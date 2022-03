Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto ‘quadrilatero della moda’ di Milano. Una persona è rimasta ustionata in modo grave. È accaduto poco prima delle 10 quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Sul posto anche le forze dell’ordine. La polizia locale ha chiuso un tratto della strada. Il ferito, che l’Ansa identifica in Tomaso Renoldi Bracco, membro del consiglio d’indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco, presentava gravi ustioni e un’intossicazione. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda.

