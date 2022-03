Con la Dichiarazione di Versailles “la Commissione dovrà esprimere il suo parere molto rapidamente” sulla richiesta di adesione dell’Ucraina Ue. “Noi sappiamo che Kiev si batte per il suo Paese, per la sua sopravvivenza ma anche per i valori europei”. Lo dice il presidente del Consiglio Ue Charles Michel prima di entrare al vertice di Versailles.