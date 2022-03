Il governo austriaco ha sospeso la legge sull’obbligo vaccinale contro il Covid. Ad annunciarlo è stata la ministra della Cancelleria federale dell’Austria per l’Ue, Karoline Edtstadler, in conferenza stampa: la ministra ha dichiarato che la decisione è in linea con i consigli direttivi della commissione di esperti. La decisione arriva a seguito di un progressivo allentamento delle misure anti-contagio, che il governo austriaco ha promosso a partire dall’inizio del nuovo anno.

Già a metà febbraio, infatti, l’Austria aveva annunciato, d’accordo con il comitato scientifico, una serie di allentamenti delle misure anti-Covid a partire dal 5 marzo: l’obbligatorietà della certificazione del Green Pass era stata sospesa all’interno dei negozi, mentre rimaneva all’interno di “contesti vulnerabili”, quali ospedali o case di riposo. L’obbligo di indossare la mascherina era invece rimasto valido soltanto per i supermercati, per le farmacie e per i mezzi di trasporto pubblico, oltre che per i “contesti vulnerabili”.