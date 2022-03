“Rimango qui, rimango a Kiev, a Bankova (ndr, l’edificio che ospita gli uffici presidenziali), senza nascondermi e senza paura di nessuno”. Così in un nuovo video in cui mostra la notte di Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, smentisce le fonti russe su una sua ipotetica fuga. Nella clip Zelensky parla anche dei mancati corridoi umanitari: “C’era un accordo, ha funzionato? Hanno lavorato i tank e i lanciamissili russi”. Quindi conclude: “I corridoi umanitari li mantengono solo nella direzione del loro paese per poche decine di persone. Perché? Solo per fare scena, per farli riprendere dalle telecamere e dire come hanno salvato la popolazione. È solo cinismo, solo propaganda, niente di più”.