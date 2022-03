Sono passati ormai sedici mesi dalla morte del “Pibe de Oro” Diego Armando Maradona, avvenuta nel novembre del 2020, ma l’ex ct dell’Argentina campione del mondo a Messico 86′, Carlos Salvador Bilardo, lo ha scoperto solo nelle scorse ore, guardando un documentario in tv. Come è possibile che non abbia avuto la notizia in tutto questo tempo? La ragione è che l’allenatore oggi 83enne è da tempo affetto dalla sindrome di Hakim-Adams, una malattia neurodegenerativa, e quindi – oltre a non essere lucido – era stato tenuto all’oscuro della morte di Maradona dai medici, che avevano deciso di non informarlo per evitargli un trauma emotivo che potesse influire sulle sue condizioni di salute. Poi però, ha visto casualmente il documentario in tv e ha scoperto tutto. A rivelarlo è stato il giornalista argentino Ezequiel Fernández Moores, che ha raccontato che Bilardo, quando ha appreso della morte del super campione, “è rimasto assolutamente in silenzio, si è limitato a unire le mani”.