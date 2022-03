“Il contributo del Consiglio superiore di sanità è un servizio offerto al Paese per tutto quello che riguarda l’ambito sanitario. In questo nuovo triennio vi sono opportunità e risorse mai messe prima a disposizione, ma anche orizzonti sfidanti unici”. Lo ha sottolineato Franco Locatelli, all’insediamento del nuovo Consiglio superiore di sanità, di cui è stato confermato presidente. “Siamo in una fase diversa di gestione del Covid-19, ma io sono prudente, ho difficoltà a dire ‘è la fine’, perché non sappiamo fino in fondo a che punto siamo di questa storia. L’alto tasso di vaccinazioni ci permette di gestire in modo diverso la pandemia, che però merita ancora grande attenzione”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha aggiunto: “C’è una nuova consapevolezza da parte dell’opinione pubblica nei confronti della salute delle persone. Ora abbiamo l’opportunità di aprire una grande stagione di investimenti nel nostro Sistema sanitario”.