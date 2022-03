“Se serve chiederemo un inasprimento delle sanzioni per la Russia, il nostro obiettivo non è quello di colpire la cittadinanza russa che risentirà molto di questo conflitto ma di bloccare la guerra. In questo momento manca la volontà da parte di Vladimir Putin di interrompere le ostilità e riprendere i negoziati di pace”. Lo ha detto il leader del movimento 5 stelle Giuseppe Conte, parlando con i cronisti della crisi in Ucraina