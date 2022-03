“La Russia ha annunciato ufficialmente che il 7 marzo ci saranno bombardamenti nel nostro territorio nelle nostre imprese legate alla difesa. Ci lavorano migliaia di persone e altre centinaia di migliaia vivono lì vicino. Questo è un omicidio deliberato. L’audacia russa è un chiaro segnale che le sanzioni dell’Occidente non bastano”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio su Facebook. “Ci erano stati promessi corridoi umanitari per evacuare i civili, ma non esistono. Al posto dei corridoi umanitari ci sono corridoi insanguinati”.