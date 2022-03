È passato quasi un anno da quando, nel maggio del 2021, è arrivata la notizia del divorzio tra Melinda French e Bill Gates: ora, in un’intervista alla Cbs Morning, lei ha deciso di rivelare i motivi che l’hanno portata a mettere fine al suo matrimonio – celebrato nel 1994 – con l’imprenditore fondatore di Microsoft. “Ci sono stati giorni in cui ho pianto tantissimo, giorni in cui ero letteralmente sdraiata sul pavimento o sul tappeto, pensando: ‘Come può essere successo? Come farò a rialzarmi? Come farò ad andare avanti?’. E giorni in cui ero arrabbiata”, ha confidato Melinda.

Dolore e rabbia sono stati i sentimenti che hanno accompagnato le sue giornate negli ultimi mesi, fino alla svolta: “Fa parte dell’elaborazione del lutto. Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi che avresti avuto per tutta la vita. Sono cose dolorose – ha spiegato l’ex signora Gates -. Poi è cominciato questo viaggio di guarigione e ho iniziato a sentire che stavo riuscendo a voltare pagina. È il 2022 e sono entusiasta di scoprire come mi riserverà la vita“.

Quindi la confessione più dolorosa, legata all’ammissione del peso che i tradimenti di Bill Gates hanno avuto nel loro rapporto: “Credo nel perdono, perciò pensavo che avessimo risolto quella faccenda. Non è stato un momento e non è successo qualcosa di specifico. Sono solo arrivata a un punto in cui ne ho avuto abbastanza e ho capito che non era salutare per me e non potevo fidarmi di quello che avevamo“.