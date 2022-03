Sono 41.500 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero rialzo sul dato di ieri, quando erano stati 36.429. I decessi sono 185 (ieri erano stati 214). Cresce a 431.312 anche il numero di tamponi effettuati (ieri erano stati 415.288), per un tasso di positività al 9,6% (ieri era all’8,8%). La curva degli attuali positivi scende ancora di 20.148 unità e arriva a 1.041.462, circa un milione e 700mila in meno del picco raggiunto il 23 gennaio scorso (2.734.906). Dall’arrivo dell’epidemia in Italia il totale dei casi diagnosticati è di 12.910.506, di cui 11.713.645 dimessi o guariti (+62.551) e 155.399 deceduti.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 654, 27 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 52 ingressi giornalieri. Sono più di mille letti di rianimazione occupati in meno rispetto al picco della quarta ondata (17 gennaio, quando erano 1717) e 3.400 in meno rispetto al record assoluto (4.068 il 3 aprile del 2020). I ricoverati nei reparti ordinari scendono invece 9.599, ovvero 355 in meno in 24 ore: il 25 gennaio scorso erano più di ventimila, mentre al picco della seconda ondata (23 novembre 2020) avevano sfiorato quota 35mila. Rispetto a sette giorni fa (giovedì 24 febbraio) in terapia intensiva ci sono 185 pazienti in meno (erano 839), nei reparti ordinari 2.526 in meno (erano 12.125).