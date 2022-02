“Col senno di poi possiamo dire che le decine di migliaia di soldati ammassati dalla Russia sul confine non servivano esclusivamente per il Donbass. Non so se ce ne rendiamo conto, ma non siamo mai stati tanto vicini a una guerra nucleare dalla crisi della Baia dei Porci”. Sono le parole del direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7. “Cosa accadrà se i civili decideranno di imbracciare le armi e difendere, metro per metro, il loro territorio e la loro libertà? Cosa accadrà se la Russia deciderà di bombardare le abitazioni?”.

Video La7