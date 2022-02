Combattimenti strada per strada nel centro di Kharkiv, la seconda città del Paese dopo Kiev, a pochi chilometri dal confine con la Russia (SEGUI L’ORA PER ORA). In mattinata il governatore della regione, Oleh Synyehubov, ha ammesso, in un post su Facebook, che le forze russe erano riuscite a superare la difesa della città e ha chiesto ai cittadini che non combattono di rimanere nei rifugi o a casa. Intorno alle 13 (ora italiana) lo stesso governatore ha annunciato la cacciata delle truppe russe: “Le forze ucraine hanno ripreso il controllo di Kharkiv”. Kharkiv con circa 1,5 milioni di abitanti. “I soldati russi catturati sono demoralizzati, non hanno alcun legame con il comando centrale, non capiscono e non sanno cosa succederà. Dall’inizio dell’attacco all’Ucraina, non ottengono cibo e acqua, le attrezzature non hanno riserve di carburante”, ha scritto in un altro post in cui mostra foto di soldati catturati. “Lasciando le loro posizioni, i combattenti russi stanno cercando di nascondersi tra i civili, implorando le persone per vestiti e cibo. Fate attenzione, non aprite la porta agli estranei, non aiutate l’aggressore russo a nascondersi”, ha fatto appello.