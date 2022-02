Decine di video diffusi online sui social network mostrano civili ucraini che tentano di ostacolare l’avanzata dei carri armati russi, ponendosi al centro della strada e facendo scudo con il proprio corpo. Un filmato grato a nella città di Bakmach, a circa 150 chilometri a nordest di Kiev, e la cui autenticità è stata confermata dalla Cnn, mostra alcuni cittadini che provano a fermare i tank restano in piedi o inginocchiandosi davanti. Alcuni lanciano le loro biciclette sotto ai cingoli. In altri video pubblicati sui social network si vedono gruppi di cittadini in strada a davanti ai mezzi militari di Mosca