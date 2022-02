A Berlino oggi oltre 500mila persone sfilano per la pace, nelle ore in cui Mosca nomina la deterrenza nucleare. Inizialmente erano attesi appena 20mila dimostranti. Migliaia di persone di fronte all’ambasciata russa, sotto la porta di Brandeburgo, camminano tenendo in mano manifesti con scritto “Ucraina fronte della lotta globale per la democrazia“, “Oggi noi, domani voi!” e simboli della pace di colore giallo e blu: ma lo slogan inequivocabile e più diffuso è “Stop war!”. Donne, uomini, anziani, giovani, bambini, intere famiglie sfilano in mezzo alle bandiere dell’Ucraina, manifestando contro la guerra voluta da Putin.

“Una marea umana, per la pace”. Il mezzo milione di persone che cammina per le strade della capitale tedesca arriva da ogni regione della Germania e ha le più diverse nazionalità, ma porta con sé lo stesso messaggio di pace. “La storia si ripete!” si legge su uno dei migliaia di manifesti sollevati in aria. Quella di oggi è un’enorme manifestazione di solidarietà e sostegno ai valori della pace e della democrazia. “Potrei stare a casa a lutto, ma preferisco manifestare per strada” ha raccontato all’Ansa una manifestante. “Vogliamo che queste immagini arrivino all’Ucraina e che sappiano che siamo al loro fianco” ha commentato invece un ragazzo in marcia per la pace.

Le 500 mila persone sono scese in piazza dopo il discorso tenuto in mattinata al Bundestag da Olaf Scholz: il cancelliere ha annunciato l’istituzione di un fondo speciale per l’esercito da 100 miliardi. L’intenzione è quella di investire “a partire da subito oltre il 2% del Pil in difesa di anno in anno”. “Al fianco degli ucraini siamo dalla parte giusta della storia” ha dichiarato Scholz. E ha aggiunto che la guerra di Putin “a sangue freddo” ha cambiato il corso della storia segnando una svolta epocale per il continente.

Il corteo si è esteso per la colonna della Vittoria, la stazione di Tiergarten, il quartiere di Mitte, fino alla Porta di Brandeburgo – il monumento simbolo della capitale tedesca, da giorni illuminato con il giallo e il blu della bandiera ucraina.

Nel corso della mattina la Germania ha chiuso lo spazio aereo alla Russia e la Deutsche Bahn ha annunciato che sui suoi treni viaggeranno gratis tutti gli ucraini che scappano dalla guerra e vogliono raggiungere la Germania dalla Polonia: in questi giorni sono arrivati da quella tratta circa 160 mila profughi.