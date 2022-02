Sono 40.948 i nuovi casi di coronavirus e 193 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia 440.115. Ieri erano stati 484.530. Il tasso di positività è al 9,3%, in lieve calo rispetto al 9,5% di ieri. Si contano 799 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 40 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.706, ovvero 419 in meno rispetto a ieri. Alla luce dei dati della Cabina di Regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. La situazione del Friuli Venezia Giulia è in fase di miglioramento. La regione, infatti, che con la nuova ordinanza del ministro della Salute passa in area gialla, era precedentemente classificata in fascia arancione. Sono 12.693.320 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia: gli attualmente positivi sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.206. I dimessi e i guariti sono 11.363.190, con un incremento di 65.180 rispetto a ieri.