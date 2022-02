Insetti e polvere in una pentola con brodo di carne solidificato, tentacoli di polpo e ravioli cinesi conservati nei sacchetti usati per fare la spesa, brodo vegetale con verdure tenuto in una bacinella senza coperchio nel sottoscala: sono alcune delle immagini che ieri la polizia commerciale si è trovata di fronte all’interno del ristorante cinese “Mister Wang”, in piazza Derna a Torino, che aveva raggiunto per un controllo.

Gli agenti hanno riscontrato le prime irregolarità in cucina, dove hanno trovato alimenti contaminati da parassiti. Avvolti in sacchetti della spesa, hanno trovato anche involtini vietnamiti, ravioli cinesi e un preparato tipo mosto senza alcun tipo di confezioni. Il titolare di “Mister Wang”, un uomo di 56 anni di nazionalità cinese, a seguito del controllo nel locale è stato denunciato dagli agenti della polizia municipale del reparto di polizia commerciale per cattivo stato di conservazione del cibo e multato per aver violato le norme sull’igiene.