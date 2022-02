Sono 70.000 i biglietti Interrail per i giovani che vogliono viaggiare gratis in tutta Europa. Ad offrirli è DiscoveryEU, il programma dell’Unione Europea che è appena ripartito, dopo i lunghi mesi di stop causati dalla pandemia, anche se tutto potrebbe cambiare vista la grave situazione in Ucraina. Inizialmente erano 60.000 i ticket previsti, poi ne sono stati aggiunti altri 10.000. Inoltre da quest’anno, come ha annunciato la commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù Mariya Gabriel, si ampliano anche i Paesi: possono partecipare a DiscoverEU anche i ragazzi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Serbia, Macedonia del Nord e Turchia.

Per tutti i criteri da rispettare sono i seguenti: aver compiuto 18 anni, compilare un form in cui si illustra il programma di viaggio e rispondere a un questionario di 5 domande relative al funzionamento dell’Unione, alla cultura europea e alle iniziative rivolte ai giovani. Sarà tutto disponibile a breve sul sito europa.eu/youth/discovereu_it. Si può anche partecipare in gruppo con altri 4 compagni nominando un capogruppo che risponde al quiz. Per i diversamente abili il bando prevede di default un accompagnatore. I pass vanno da uno a massimo trenta giorni di viaggio (da spalmare fino a sei mesi) con formule flessibili, per un periodo compreso tra il 1° marzo 2022 e il 28 febbraio 2023. L’altra novità di quest’anno? L’Unione da quest’anno mette a disposizione delle card che danno diritto a sconti in negozi e ristoranti. L’obiettivo, invece, rimane sempre lo stesso: promuovere la conoscenza dell’Europa e l’inclusività tra cittadini europei.