“Crisi Russia-Ucraina? In questo momento in Italia il personaggio che può far sedere al tavolo Putin con gli altri leader europei è proprio Silvio Berlusconi. Ricordo che a Pratica di Mare il presidente fece un vero e proprio miracolo. Quindi, veramente in tutti i sensi: forza Berlusconi. Abbiamo davvero bisogno di qualcuno che riesca a far sedere Putin al tavolo in questo momento di crisi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, che incensa le qualità diplomatiche di Silvio Berlusconi, sottolineando la sua amicizia storica col presidente russo Vladimir Putin e citando l’incontro del maggio 2002 tra lo stesso ex presidente del Consiglio, il leader russo e l’allora presidente degli Stati Uniti George Bush nella base dell’aeronautica militare italiana di Pratica di Mare, dove fu firmato un impegno di collaborazione fra la Nato e la Russia.

Vedi Anche Ucraina, Johnson: “Colpiremo la Russia il più duramente possibile con le sanzioni. Fondamentale che Putin fallisca” – Video



Mandelli aggiunge: “Il presidente Berlusconi, come al solito, si è attivato perché il Paese è nel suo cuore e l’ha sempre dimostrato. Oggettivamente il suo carisma sui leader europei è sempre stato fortissimo. Berlusconi è davvero in grado di avere un rapporto personale che facilita sicuramente le relazioni diplomatiche. Sicuramente non si tirerà indietro anche questa volta. Già da ieri – rivela – il presidente Berlusconi ha riunito i capigruppo di Forza Italia ad Arcore e ha dettato la linea, non solo sulla parte sanitaria, ma anche sulla necessità di interlocuzione. L’amicizia si basa sul rispetto e sulla stima, non è gratuita. Quella tra Berlusconi e Putin è un’amicizia che è maturata proprio per la capacità del presidente di essere un interlocutore attento”.