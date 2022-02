La vendetta è un piatto da servire freddo, si dice. Ana Mena ha scatenato gli applausi virtuali, sabato sera, durante la kermesse “Una Voce per San Marino”, il concorso per accedere all’Eurovision Song Contest 2022 per rappresentare lo Stato indipendente. In molti visto su Twitter che la cantante spagnola ha lanciato un commento durante un momento preciso dello show. “Ahahah… sto volando” sono le poche parole affidate al social network. In molti però hanno notato che proprio in quel momento si stava esibendo Francesco Monte con la canzone “Mi ricordo di te (Adrenalina)”, scartata all’ultimo Festival. Insomma un giudizio chiaro e netto sulla canzone e la performance, anche se non viene citato nessuno e non c’è l’hashtag del concorso. Non è un caso.

Quando è stata resa nota la lista dei Big del Festival, Monte aveva subito tuonato contro la presenza di Ana Mena: “Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti… È cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?”. Forse al neo cantante era sfuggito che anche altri artisti stranieri si sono esibiti per il Festival, un esempio su tutti Luis Miguel nel 1985 che con “Noi ragazzi di oggi” si è classificato al secondo posto. La cantante di “Duecentomila ore” non ha replicato citando Monte, ma ha sempre detto, anche a FqMagazine.it: “Se rispetto il regolamento e canto in italiano che problema c’è?”. Alla fine Francesco Monte è stato battuto da Achille Lauro che con “Stripper” sarà sul palco di Torino per l’Eurovision. E c’è chi giura che privatamente Ana Mena abbia goduto un po’ e chiuso con soddisfazione una piccola parentesi amara legata alla sua partecipazione al Festival.