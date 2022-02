Nel telefono dell’ex maresciallo della Stazione di Arce, Franco Mottola, imputato nel processo per la morte di Serena Mollicone, c’erano delle foto pedopornografiche. Il dettaglio, riportato da Ciociaria oggi, è emerso nel corso dell’udienza del processo. Per quelle foto il maresciallo è indagato a Napoli.

A raccontarlo in aula è stato il vice brigadiere Luigi Giobbe che ha parlato di “10 immagini che avevano attirato la nostra attenzione, si tratterebbe di immagini dal contenuto pedopornografico”. E aggiunge di aver trovato pure una immagine di Yara Gambirasio e quella di una donna colpita al volto da un uomo. Le foto non hanno datazione e non si è accertato se potessero essere materiale d’indagine dell’allora maresciallo. Nel processo per la morte della studentessa avvenuta nel 2001 sono imputati oltre a Franco Mottola la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano.