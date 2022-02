Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. La Cts ha espresso parere favorevole inviato al ministero della Salute. Tecnicamente non si tratta di una ulteriore dose bensì – per gli immunodepressi – della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva. Verrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale.

Uno studio israeliano sulla quarta dose dei vaccini a mRna ha confermato in queste ore l’alta efficacia contro la malattia grave. La capacità del secondo booster di prevenire l’infezione invece è del 30% per il vaccino Pfizer-BioNTech e dell’11% per Moderna. Un po’ più alto il livello di protezione verso la malattia sintomatica (43% e 31%).