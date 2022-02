Il traghetto Euroferry Olympia della compagnia Grimaldi Lines è andato a fuoco vicino all’isola di Corfù mentre era in navigazione da Igoumenitsa e Brindisi. Rispetto a quanto spiegato nelle prime ore successive all’incendio, sviluppatosi attorno alle 4.30, non tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio – 288 in tutto, dice la compagnia di navigazione – sarebbero stati tratti in salvo. Due camionisti, un turco e un bulgaro, sono intrappolati nella stiva e, secondo i media greci, ci sarebbero 14 dispersi. Di questi – scrive Efsyn.gr – tre sono di nazionalità greca, 9 bulgari, un turco e un lituano. Notizie che al momento non trovano conferme da fonti italiane. “C’erano fiamme altissime, a bordo c’era il panico”, hanno spiegato alcuni testimoni. “Il comandante della nave, quando è scoppiato l’incendio, ha fatto il giro delle cabine e radunato i passeggeri su un unico ponte – ha spiegato all‘Ansa il comandante del pattugliatore della Guardia di Finanza intervenuto sul posto, Felice Lodovico Simone Cicchetti – poi ha dato l’abbandono nave, ma l’evacuazione non è stata una passeggiata”.

Secondo una prima ipotesi, le fiamme si sono sviluppato nel garage 3 del traghetto, probabilmente da un camion: “È difficile ora capire l’esatta dinamica”, ha spiegato Paul Kyprianou, relazioni esterne per Grimaldi, intervistato da RaiNews24. A bordo dell’Olympia, varato nel 1995, ci sono 153 mezzi commerciali (tra camion e semirimorchi), nonché 32 veicoli al seguito dei passeggeri. Nella stessa zona, otto anni fa, un altro traghetto, il Norman Atlantic affittato dalla Visemar ad Anek Lines, andò a fuoco la notte del 28 dicembre provocando oltre 30 morti. In quel caso, come accertato nell’ambito dell’incidente probatorio durante il processo che ne è scaturito e ancora in fase dibattimentale, le fiamme si erano sviluppate sempre all’interno di un garage ed ebbero origine da un camion carico di pesce. La cella refrigerante non era collegata alle spine elettriche del traghetto, ma veniva alimentata con il motore diesel. Una pratica vietata dai codici di navigazione, ma come dimostrano alcune mail scambiate tra il comandante e l’armatore si trattava di una pratica spesso utilizzata a bordo.

Nelle prossime settimane si capirà cosa è invece accaduto all’interno dell’Olympia, il cui comandante ha subito lanciato l’ordine di evacuazione. Nel momento in cui le fiamme sono diventate ingovernabili, il traghetto si trovava a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: la prima a giungere sul posto è stata la Guardia costiera ellenica con cinque imbarcazioni, che si è messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto di Roma, per coordinare le operazioni. Cruciale l’intervento del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di Finanza, che si trovava in zona per un altro intervento. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è congratulato con i finanzieri per l’operazione di salvataggio. Nella zona sono arrivati poi anche tre elicotteri e una nave militare greca.

“Tutti i passeggeri salvati stanno bene e si trovano a bordo delle scialuppe di salvataggio”, ha detto il vice ministro greco Katsafados in un’intervista televisiva. La centrale operativa della guardia costiera italiana è in contatto con quella greca e la società Grimaldi Lines ha attivato l’unità di crisi: le operazioni di spegnimento delle fiamme dureranno diverse ore. Il Gruppo Grimaldi ha assicurato in una nota che “non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave”. Quindi ha ricostruito quanto accaduto: “Alle ore 4.12 (ora locale) il comandante della nave ha contattato il quartier generale del Gruppo informando che l’incendio si sarebbe manifestato al garage numero 3 – si legge nella nota L’equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l’incendio con i mezzi di bordo mentre il comandante ed il personale del Gruppo, attraverso l’”emergency response team”, hanno prontamente notificato l’accaduto alle competenti autorità nazionali e greche, e preso tutte le misure necessarie onde gestire nel migliore dei modi l’incidente”.