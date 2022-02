Bufera su Elon Musk. Il miliardario visionario ha paragonato ironicamente il premier canadese Justin Trudeau a Hitler per il suo atteggiamento e per le misure messe in atto per combattere le proteste dei camionisti che hanno invaso le strade contro le restrizioni per il Covid. Rispondendo a un tweet sul blocco deciso da Trudeau ai fondi per i manifestanti, Musk ha postato una foto di Hitler con scritto “Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget”. Subito si è scatenata la polemica, con l’Anti Defamation League che ha criticato il patron di Tesla per il tweet “inappropriato e offensivo”. Tweet che poco dopo è stato cancellato.

Ma non è tutto. Elon Musk non risparmia nessuno. Il patron di Tesla ha poi attaccato la Sec, l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa, per una condotta “oltre ogni limite” e fatta di “infondate indagini” sul suo conto e sul suo colosso delle auto elettriche. In una lettera al giudice incaricato di sorvegliare l’accordo del 2018 fra la Consob americana, Tesla e Musk dopo il tweet del miliardario visionario sui “fondi” reperiti per un possibile delisting di Tesla, i legali del miliardario e di Tesla parlano di molestie e persecuzione da parte della Sec. La Consob americana è accusata di “devolvere risorse a indagini senza fine e infondate su Musk e Tesla“, ma soprattutto la si accusa indirettamente di voler mettere a tacere il miliardario rinomato per essere un “esplicito critico del governo”. Un’accusa pesante che riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e che arriva da un Musk che vanta milioni di follower per i quali è un modello e un idolo.