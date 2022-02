Scavalca il muro di una casa, poi ruba un cane, infilandolo nel giaccone e portandolo via tra i mugolii del cucciolo. È quanto si vede in un video pubblicato dal consigliere della Regione Campania di Europa Verde,che mostra quanto accaduto a Nola, in provincia di Napoli, il 15 febbraio. Un cucciolo di barbone nano red, di nome Totò, è stato rubato. A voler diffondere le immagini sono stati gli stessi proprietari che hanno lanciato un appello per cercare di ritrovare il cagnolino che ha appena cinque mesi.

“Le giro questo video con la speranza che lei possa dare un po’ più di visibilità a questa vicenda. Magari si riesce a risalire all’autore del furto”, hanno scritto i proprietari a Borrelli che ha condiviso anche il nome di chi contattare in caso di informazioni, Filomena Piscitelli. Sull’account Facebook della donna un altro appello: “Quest’uomo è entrato in casa dei miei cuginetti per rubare il loro cagnolino, Totò di 5 mesi (barbone red). Da questo gesto, che ha turbato sia i due bambini che il povero cagnolino indifeso, si evince l’infinita cattiveria di quest’uomo o del mandante, chissà – scrive – Tanti sono gli interrogativi, ma vi chiederei nel caso in cui riconosceste qualche dettaglio o qualche cucciolo sospetto di contattarmi”.

La proprietaria del cagnolino, Giovanna Cuccurullo, sentita da Repubblica ha fatto sapere di aver sporto denuncia ai carabinieri. “Sono sicura che si tratta di un furto su commissione – ha detto – ci sono stati altri colpi nel viale, alcuni vicini hanno visto un uomo della stessa corporatura aggirarsi in zona”. La donna ha fatto sapere che è anche “disposta a dare una ricompensa”.