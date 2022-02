“Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”. Belen Rodriguez parla al settimanale Chi dopo le voci su un ritorno di fiamma con De Martino: “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”.

Non una conferma, non una smentita. “Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli”, ha concluso la conduttrice de Le Iene.

“Non c’è un ritorno di fiamma, non avrei problemi ad ammetterlo. Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”, aveva dichiarato nei giorni scorsi De Martino al settimanale Gente, anche se le immagini circolate in questi giorni sembrano lasciare pochi dubbi.

L’ex ballerino di Amici, dopo il debutto avvenuto ieri sera a “Stasera tutto è possibile“, è stato ospite della prima puntata di “Tonica“, il nuovo programma di Andrea Delogu in onda in seconda serata su Rai2. Dopo la fine dell’amore con l’attore Francesco Montanari alla conduttrice era stato attribuito un flirt proprio con De Martino: “Sono molto legata a una persona, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, non sto scherzando, parliamo di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio stesso mestiere: parliamo della vecchia tv in bianco e nero, ci diamo consigli, ci confidiamo cosa vorremmo o non vorremmo fare. Un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma“.

“Bene, prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono ritrovata su tutti i giornali e circondata dai paparazzi. Per chiunque noi eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”, ha continuato Delogu in apertura annunciando l’ingresso dell’amico.

“Dopo tutti questi aggettivi, pensavo non toccasse a me. Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi“, ha commentato De Martino prima di travolgere la collega in un casqué, con commento ironico della padrona di casa: “Credo di essere rimasta incinta”.