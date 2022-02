Silvio Berlusconi abbraccia Marta Fascina. I due tengono in mano un bicchiere per un brindisi davanti a una torta esteticamente perfetta e, c’è da scommetterci, anche buona. “Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia!“, scrive il leader di Forza Italia e Carlo Calenda lo cita sui social: “Non amo San Valentino ma poi ho visto il post di Berlusconi… Se non mi dimostro all’altezza, Viola mi manda a cucinare il coniglio con la fanta“. Coniglio con la Fanta? Comunque, tornando al post di Berlusconi, è sempre insieme alla fidanzata Fascina che sabato scorso è andato all’UPower Stadium di Monza, per assistere al match contro la Spal di Ferrara: “Che bello poter tornare a vedere le partite allo stadio. Che bello l’U-power stadium di Monza. Ho portato fortuna (4-0) tornerò anche sabato prossimo”, aveva scritto. Si è trattato della prima uscita pubblica dopo le dimissioni dall’ospedale San Raffaele.

