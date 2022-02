Dalle tensioni crescenti in Ucraina, in questi giorni, fino alle imponenti celebrazioni del 9 di maggio, la festa nazionale che celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale, al Parco dei Patrioti, costruito dal ministero della Difesa per esaltare l’Armata Rossa (e la guerra). Nel documentario realizzato da Arte tv – di cui vi proponiamo un estratto, qui il lavoro completo – ci sono le ragioni, politiche e storiche, per le quali Vladimir Putin (e una parte del popolo russo) guarderebbero con favore a un ritorno al passato, quando l’Urss poteva contare su 16 repubbliche e 290 milioni di abitanti.

Video Arte Tv