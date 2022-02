L’Ucraina è pronta a compiere il primo passo concreto per evitare un’escalation militare ai suoi confini. Dopo settimane di negoziazioni fallite, rivendicazioni e minacce di ritorsioni, oggi l’ambasciatore di Kiev in Gran Bretagna, Vadym Prystaiko, intervistato dalla Bbc ha dichiarato che il governo del Paese est-europeo sta valutando se rinunciare a portare avanti i piani per l’adesione alla Nato per evitare il conflitto. I timori per nuovi scontri (e nuovi morti) nei pressi delle aree contese o, addirittura, di disordini che possano portare al rovesciamento dell’esecutivo potrebbero quindi portare il Paese del presidente Volodymyr Zelensky a rinunciare alle proprie aspirazioni atlantiste, in quella che sarebbe un’enorme concessione alla Russia di Vladimir Putin, preoccupata, come hanno più volte ripetuto dal Cremlino, dall’avanzare verso oriente delle truppe e dell’influenza del Patto Atlantico.

Rispondendo a una domanda su un possibile cambio della posizione ucraina rispetto all’adesione alla Nato, Prystaiko ha detto che sì, ”potremmo” cambiare la nostra posizione. “Soprattutto se saremo minacciati, ricattati e spinti a farlo”, ha spiegato. Intanto, i colloqui tra le parti vanno avanti, anche se fino ad oggi hanno portato scarsi risultati e mostrato la frammentazione degli alleati. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sarà oggi a Kiev per colloqui col presidente Zelensky, mentre domani si terrà l’incontro più atteso, quello a Mosca: un bilaterale di estrema importanza visto che si tratta di due Paesi schierati su fronti opposti ma che mantengono stretti rapporti commerciali ed economici e che condividono il progetto del gasdotto Nord Stream 2, il cui stop è stato usato dal blocco atlantista come possibile ritorsione in caso di invasione russa dell’Ucraina. Scholz ha detto che qualsiasi attacco della Russia avrebbe portato a “sanzioni severe che abbiamo preparato con cura e che possiamo mettere in atto in qualsiasi momento” e che la sua trasferta a Kiev rappresenta “un tentativo di garantire la pace all’Europa”.

Intanto, l’intelligence americana ha rivisto al rialzo la presenza di truppe russe al confine con l’Ucraina: sono 130mila, e non più 100mila, i militari che Washington stima essere stati inviati dal Cremlino alle porte del Paese e pronti ad entrare in azione in caso di escalation militare. Anche se ieri, come per tutte le scorse settimane, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, è tornata a ribadire che la Russia non ha alcuna intenzione di invadere l’Ucraina.