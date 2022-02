“Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in visita a Genova annunciando per i prossimi giorni un intervento “di ampia portata”.

Il Pnrr “appartiene a tutti gli italiani. Dobbiamo portarlo avanti con unità, fiducia, determinazione – ha aggiunto – Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Lo stesso accadrà anche quest’anno. È una questione di serietà – verso i cittadini, e i nostri partner europei. Ed è una questione di affidabilità – perché la crescita sostenuta, equa, sostenibile è il miglior custode della stabilità”.