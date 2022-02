Circa 300 lavoratori del mondo dell’edilizia, imprenditori, operai e tecnici, hanno manifestato a piazza della Repubblica a Roma per protestare contro il blocco della cessione dei crediti dei bonus edilizi. Il presidio è stato promosso dal comitato di imprese ‘Class Action Nazionale dell’Edilizia‘. In particolare viene contestato l’art. 28 del decreto sostegni-ter che, bloccando la multicessione nel tentativo di contrastare le frodi, “mette a rischio migliaia di imprese che non potranno pagare gli operai e i fornitori e saranno costrette a bloccare i cantieri”. “Ho circa 500mila euro di crediti da incassare – ha raccontato un imprenditorie siciliano sceso in piazza – Il prossimo mese non potremo pagare i nostri dipendenti. Condanniamo con forza le truffe, ma per colpire alcuni imprenditori disonesti stanno il colpendo il 99% delle imprese oneste“