“Sono sotto la pioggia, come l’ultima volta, a cantarti nel blu, dipinto di blu, era la canzone nostra“. Sentite il coro di gente che la urla? Ora forse no, ma così sarà ai concerti di Blanco. Il vincitore, insieme a Mahmood, del Festival di Sanremo annuncia le date estive del suo Blu Celeste Tour (che si aggiungono a quelle primaverili, già sold out). Eccole: Locarno (18 giugno – Connection Festival), Genova (24 giugno Goa Boa_The Next Day), Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival), L’Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSound Fest), Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini), Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto – Arena Della Regina), e Milano (17 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

La partecipazione di Blanco all’Eurovision comporta lo spostamento di alcune date: quelle dell’Estragon di Bologna dell’8 e 9 maggio sono state spostate al 22 e 23 maggio, mentre quelle al Gran Teatro Morato di Brescia del 13 e 14 maggio slittano al 27 e 28 maggio. Gli show sono sold out e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date.Brividi, il brano vincitore di Sanremo è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia.