Quarantaquattro gatti in fila per sei col resto di due. Quello era lo Zecchino D’oro. Qui siamo ancora a Sanremo, il giorno dopo la finalissima e c’è chi la butta sulla matematica: è il direttore del tgLA7 Enrico Mentana. “Il podio di Sanremo fa impressione: Blanco e nato due anni dopo la vittoria di Elisa al Festival. Mahmood cinque anni dopo quella di Gianni Morandi. Elisa è nata 15 anni il primo successo di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma… Lui ha 77 anni ed è del 44, lei ha 44 anni ed è del 77. Mahmood e Blanco messi insieme hanno 30 anni meno di Morandi“. Questo il post di Mentana su Instagram che ha dato il via a una serie di commenti ironici: “Ma quindi che numeri dobbiamo giocare?”, “Moltiplicato per 13,247 , danno il raggio della terra”, “Ahahahh Enrico avevi mangiato pesante a cena? Ma che trip di pensieri è questo?”, “Zio peppino a 27 anni sposò zia Mirella che ne aveva 24. Lui morì a 81 anni, lei all’età di 91. Per quanti anni rimase vedova zia Mirella?”.

