Bufera su Serena Bortone, dopo l’intervista di ieri 4 febbraio a Michele Bravi. La conduttrice Oggi è un altro giorno ha dovuto affrontare qualche problema di collegamento, e non solo. Dopo aver posto al cantante alcune domande sull’esperienza sanremese e il brano ‘Inverno dei fiori’, Bortone gli ha fatto una domanda molto delicata, che Bravi non ha affatto gradito. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai1 ha chiesto: “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno shock dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo? Se lo hai superato”.

Il cantante, senza scomporsi, ha detto: “Tornando a parlare di musica, di voce e tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità”. Gelo. In chiusura la conduttrice gli ha chiesto se fosse innamorato. Lui ha replicato: “Sono innamorato delle persone empatiche, quindi è molto difficile trovarne, come dimostrano le cose“. “No… va bene dai, ti auguriamo davvero di trovare la persona giusta. Grazie Michele, buon vento”, ha concluso Bortone.