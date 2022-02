“La tua lettera mi ha davvero commossa, sei sensibile Achille Lauro. Questo ricordo lo porterò per sempre con me”. A scrivere è Loredana Berté che si è esibita in un duetto con il cantante durante la quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover. Alla fine dell’esecuzione di “Sei Bellissima“, Achille Lauro ha consegnato ad Amadeus una poesia scritta per Loredana: “Che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa perché confonde il perdono con la vergogna, che strano uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere, che strano uomo sono io, capace solo di dire ‘sei bellissima’, perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, ‘per i tuoi occhi ancora’, chiedo scusa e vado via“. Lauro commosso si è inchinato a fare il baciamano a Loredana.