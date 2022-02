Entra nell’ufficio postale senza Green pass – obbligatorio dall’1 febbraio – e istiga gli altri presenti a ribellarsi alle disposizioni anti Covid. Poi aggredisce i poliziotti intervenuti. È successo venerdì 4 febbraio a Pianura, quartiere della zona occidentale di Napoli, dove gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale (Upg) hanno arrestato un 48enne per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo per porto di armi o di oggetti atti ad offendere e per istigazione a disobbedire alle leggi. I poliziotti dell’Upg, durante il servizio di controllo del territorio, sono entrati nell’ufficio postale di via Montagna Spaccata dove era stata segnalata la presenza di una persona che dava problemi a clienti e impiegati.

La direttrice ha raccontato che l’uomo, sprovvisto di green pass, aveva preteso di effettuare operazioni a uno degli sportelli e, di fronte al rifiuto del personale, aveva iniziato a urlare chiedendo agli altri presenti di unirsi alla sua “ribellione”. Gli agenti lo hanno identificato e bloccato, scoprendo che aveva un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri.