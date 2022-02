“È stata la trattativa più facile della mia vita. Oltre che un onore“. Sono le parole che Francesco De’ Micheli, agente immobiliare e dirigente di Forza Italia a Roma, ha usato in un’intervista a Repubblica per descrivere la negoziazione avvenuta tra la sua agenzia e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’affitto di una casa nel quartiere Parioli. Prima della rielezione, infatti, il capo dello Stato aveva iniziato a cercare una sistemazione e a quanto pare l’aveva trovata, pagando addirittura la caparra. “Ormai il contratto con il presidente è stato firmato – spiega De’ Micheli – quindi la caparra è stata incassata. Fine. Il presidente è anche entrato nell’appartamento“. De’ Micheli non fa riferimento al prezzo dell’affitto, ma si parla di 2.500 euro al mese: “Posso dire che ho fatto un contratto tradizionale. Tutto quello che è stato proposto dall’agenzia gli è andato benissimo. Ci tengo ad aggiungere una cosa: per me tutti i clienti sono importanti, che sia il presidente della Repubblica o la vecchietta che vende la nuda proprietà a Capannelle. È un trascorso che mi porto dalla politica: uno vale uno“.

Spiega infatti De’ Micheli: “Ho visto tante ironie, la vignetta di Osho, molto divertente. Ma ho capito che in Italia non c’è molta chiarezza su cosa sia una caparra. E cosa comporti”. Alla domanda se, durante le trattative, si è mai parlato di una disdetta in caso di rielezione al Colle, De’ Micheli risponde: “No. In genere se si viene a sapere che il nuovo affittuario vuole lasciare casa, ma comunque prima dell’inizio della locazione, il proprietario può decidere di restituire la caparra. Ma anche in questi casi si dà mandato a un’agenzia immobiliare, serve tempo, 2-3 mesi di affitto sono comunque persi“.