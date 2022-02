Dopo le trattative tra i partiti per l’elezione del presidente della Repubblica, ieri sera i senatori del Movimento 5 stelle si sono riuniti in modalità mista. Alcuni in presenza, altri collegati in videoconferenza. All’esterno della sala, poca voglia di parlare con i cronisti. Alle domande non si sottrae però il senatore Danilo Toninelli: “Assemblea dei parlamentari o di tutti gli iscritti lo deciderà il presidente Conte. Il chiarimento serve come serve in tutti in tutti i partiti. Non siamo certamente quelli sconfitti dal Quirinale, detto questo si facesse velocemente”- Chiarimento, invocato prima da Luigi Di Maio, poi dallo stesso leader del Movimento, proprio in replica alle dichiarazioni del ministro degli Esteri.

reddito di cittadinanza – afferma Toninelli – ma l'attacca fatto a Conte anche usando parole normali come 'chiarimento' non si fa davanti alle telecamere, perché fatto così è come lanciare un guanto di sfida e i guanti di sfida nel M5s non si lanciano. Si risolvono per meglio fare per gli altri, non per giochi interni". E quando i cronisti gli fanno notare che si è esploso per molto meno in passato, "era un altro momento storico" è la replica dell'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra i temi del confronto e del 'chiarimento' ci deve essere anche una parola definitiva sul doppio mandato? "Assolutamente sì e tanti lo pensano. Viva il limite dei due mandati. La politica non deve essere una professione fine a se stessa". Nessuna deroga? "Gianroberto Casaleggio diceva che la deroga era peggio della cancellazione della regola, quindi nessuna deroga. No ai politici di professione come Casini, che è l'esempio umano che il Movimento deve mantenere il limiti dei due mandati". "Di Maio ha fatto un lavoro straordinario per il Movimento, permettendo di realizzare il

Il no a modifiche anche dal senatore Andrea Cioffi, contrario al secondo mandato: “Io auspico che il limite rimanga. Il 90% delle cose concretizzate dal Movimento 5 stelle al governo le abbiamo fatte nel Conte 1 e le abbiamo fatte con la Lega che è stato il peggior alleato che abbiamo avuto, ma il M5s era forte e convinto dei propri mezzi e faceva meno tattica e più semplicità e intransigenza. Dobbiamo tornare a fare quello che sappiamo fare che non sono i giochi di palazzo. Se facciamo i giochi di palazzo perdiamo perché non siamo professionisti della politica”, conclude Toninelli.